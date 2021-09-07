Шахтер приглашает всех детей бесплатно посетить матч с Днепром-1

В субботу, 11 сентября, состоится поединок «Шахтера» и «Днепра-1». Для всех детей до 14 лет вход на «Олимпийский» в этот вечер – бесплатный.



На стадионе достаточно будет предъявить вот это бесплатное приглашение в распечатанном или электронном виде. А перед матчем детей ждут бесплатное мороженое, сладости, зоны аттракционов и развлечений, викторины и призы в формате Fan Fest.



Матч начнется в 19:30.