Шахтер приглашает всех детей бесплатно посетить матч с Днепром-1

В субботу, 11 сентября, состоится поединок «Шахтера» и «Днепра-1». Для всех детей до 14 лет вход на «Олимпийский» в этот вечер – бесплатный.
На стадионе достаточно будет предъявить вот это бесплатное приглашение в распечатанном или электронном виде. А перед матчем детей ждут бесплатное мороженое, сладости, зоны аттракционов и развлечений, викторины и призы в формате Fan Fest.
Матч начнется в 19:30.
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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Та у нас на цяцьку Ахметова з бюджету України і тарифного тягара цей футбол його найдорожчий у світі для народу!
им лет 10-12
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