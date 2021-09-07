Шахтер приглашает всех детей бесплатно посетить матч с Днепром-1

Для этого нужно показать приглашение в распечатанном или электронном виде

  • 07.09.2021 15:19
  • 423 просмотра
  • 6 комментариев
Шахтер приглашает всех детей бесплатно посетить матч с Днепром-1
© ФК Шахтер Донецк

В субботу, 11 сентября, состоится поединок «Шахтера» и «Днепра-1». Для всех детей до 14 лет вход на «Олимпийский» в этот вечер – бесплатный. 
 
На стадионе достаточно будет предъявить вот это бесплатное приглашение в распечатанном или электронном виде. А перед матчем детей ждут бесплатное мороженое, сладости, зоны аттракционов и развлечений, викторины и призы в формате Fan Fest.
 
Матч начнется в 19:30.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    PFCLviv
    online
    PFCLviv, 07.09.2021 16:15
    0
    Шахтар запрошує безкоштовно...?! 😂😂😂
    Та у нас на цяцьку Ахметова з бюджету України і тарифного тягара цей футбол його найдорожчий у світі для народу!
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 07.09.2021 16:14
    -1
    Funny___Cat, 07.09.2021 15:26
    Все равно стадион будет за Днепр -1 🤷‍♂️
    Ты создала очередной новый акк из-за очередного бана?
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    Yura 877
    Yura 877, 07.09.2021 15:39
    +1
    oenergo.com, 07.09.2021 15:35
    Был в Киеве футбольный клуб, тот тоже бесплатно пускал на стадион, семки раздавал. Был.
    Не долго тот Арсенал просуществовал. Сгонять стадо на трибуны за еду - такими же методами Рабинович собирал планктон на трибунах
    Ссылка
    oenergo.com
    online
    oenergo.com, 07.09.2021 15:35
    +2
    Был в Киеве футбольный клуб, тот тоже бесплатно пускал на стадион, семки раздавал. Был.
    Ссылка
    Funny___Cat
    online
    Funny___Cat, 07.09.2021 15:26
    +1
    Все равно стадион будет за Днепр -1 🤷‍♂️
    Ссылка
    Krot.
    online
    Krot., 07.09.2021 15:25 (изменен)
    -4
    Отличная идея молодец Шахтер ,теперь даже у ботвы дынамовской как фаня и шпрот есть шанс бесплатно попасть на стадион НСК ,сколько там
    им лет 10-12
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