Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Петраков хочет удивить, но Шилгавы его уже просчитал»

Эксперт поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной Украины с Чехией

  • 07.09.2021 15:00
  • 2478 просмотров
  • 3 комментария
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Петраков хочет удивить, но Шилгавы его уже просчитал»
© УАФ

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной Украины против Чехии.

«Проанализировал состав сборной Украины на матч с Чехами. К диспозиции у Петракова три центральных защитника (Сирота, Кривцов, Качараба). Сомневаюсь, что Петраков рискнет играть без замены, в три стоппера. Поэтому я предполагаю следующий основной состав на игру: 

Левый защитник – Соболь; левый центральный – Сирота; правый центральный – Кривцов; правый защитник – Тымчик.

Правый вингер – Ярмоленко или Караваев; центральный треугольник – Зинченко – Макаренко – Шапаренко; левый вингер – Зубков; в атаке – Яремчук. 

Петраков хочет попробовать удивить чехов. Но Шилгавы его уже прочитал. И готов и к трем, и к двум центральным защитникам.

Идея понятна. Отдать мяч и вытащить чехов на свою половину. И  ударить контратаками через фланги – ну-ну. Пожелаю удачи Петракову,  и не проиграть подборы у своих ворот. Да и Бойко на выходах часто привязан. Количество низкорослых игроков  на этот матч у Украины – перебор», - написал Заховайло.

Поединок Чехия – Украина состоится 8 сентября в Пльзене. Начало в 21:45.

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Комментарии
Сначала:
    romanchik.8409
    romanchik.8409, 07.09.2021 15:35
    +4
    Заховайся... Сидит клоун в Чехии и вечно гавкает
    Ссылка
    JohnDoe
    JohnDoe, 07.09.2021 15:17
    +4
    Или он агент шевы?
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    JohnDoe
    JohnDoe, 07.09.2021 15:05
    +4
    А этот ыксперд не родственник деда садо?
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