Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Петраков хочет удивить, но Шилгавы его уже просчитал»

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной Украины против Чехии.

«Проанализировал состав сборной Украины на матч с Чехами. К диспозиции у Петракова три центральных защитника (Сирота, Кривцов, Качараба). Сомневаюсь, что Петраков рискнет играть без замены, в три стоппера. Поэтому я предполагаю следующий основной состав на игру:

Левый защитник – Соболь; левый центральный – Сирота; правый центральный – Кривцов; правый защитник – Тымчик.

Правый вингер – Ярмоленко или Караваев; центральный треугольник – Зинченко – Макаренко – Шапаренко; левый вингер – Зубков; в атаке – Яремчук.

Петраков хочет попробовать удивить чехов. Но Шилгавы его уже прочитал. И готов и к трем, и к двум центральным защитникам.

Идея понятна. Отдать мяч и вытащить чехов на свою половину. И ударить контратаками через фланги – ну-ну. Пожелаю удачи Петракову, и не проиграть подборы у своих ворот. Да и Бойко на выходах часто привязан. Количество низкорослых игроков на этот матч у Украины – перебор», - написал Заховайло.

Поединок Чехия – Украина состоится 8 сентября в Пльзене. Начало в 21:45.