Моура хочет играть за Сан-Паулу

29-летний бразильский вингер «Тоттенхэма» Лукас Моура хочет вернуться в «Сан-Паулу». Футболист заявил, что хочет «снова играть за клуб своего сердца».
Моура — воспитанник «Сан-Паулу», откуда он перешел в ПСЖ зимой 2013 года. Зимой 2018 года «Тоттенхэм» выкупил контракт футболиста за €28,4 миллиона.
Контракт Моуры с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне футболист провел за «шпор» 4 матча во всех турнирах.
Ориентировочная стоимость Моуры составляет €25 миллионов.
Источник — Goal.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.