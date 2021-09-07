Моура хочет играть за Сан-Паулу

29-летний бразильский вингер «Тоттенхэма» Лукас Моура хочет вернуться в «Сан-Паулу». Футболист заявил, что хочет «снова играть за клуб своего сердца».

Моура — воспитанник «Сан-Паулу», откуда он перешел в ПСЖ зимой 2013 года. Зимой 2018 года «Тоттенхэм» выкупил контракт футболиста за €28,4 миллиона.

Контракт Моуры с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне футболист провел за «шпор» 4 матча во всех турнирах.

Ориентировочная стоимость Моуры составляет €25 миллионов.