Моура хочет играть за Сан-Паулу

Футболист «Тоттенхэма» мечтает о возвращении в Бразилию

  • 07.09.2021 14:05
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Моура хочет играть за Сан-Паулу
© Getty Images/Global Images Ukraine

29-летний бразильский вингер «Тоттенхэма» Лукас Моура хочет вернуться в «Сан-Паулу». Футболист заявил, что хочет «снова играть за клуб своего сердца».

Моура — воспитанник «Сан-Паулу», откуда он перешел в ПСЖ зимой 2013 года. Зимой 2018 года «Тоттенхэм» выкупил контракт футболиста за €28,4 миллиона.

Контракт Моуры с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне футболист провел за «шпор» 4 матча во всех турнирах.

Ориентировочная стоимость Моуры составляет €25 миллионов.

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Источник — Goal.com

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