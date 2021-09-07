Манчестер Сити заинтересовался игроком Милана

Английский «Манчестер Сити» наблюдает за 23-летним левым защитником «Милана» Тео Эрнандесом.

Также футболист входит в сферу интересов парижского ПСЖ.

Эрнандес защищает цвета «Милана» с лета 2019 года после перехода из мадридского «Реала» за €21,5 миллион. В текущем сезоне футболист провел за итальянский клуб два матча во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.

Контракт Тео с «Миланом» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €50 миллионов.

На позиции левого защитника в «Манчестер Сити» играет 24-летний украинец Александр Зинченко.