ВИДЕО. В Молдове Шахтер будет без поддержки, ставим на Францию

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

  • 07.09.2021 12:31
  • 1354 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. В Молдове Шахтер будет без поддержки, ставим на Францию
© Getty Images/Global Images Ukraine

1. Ястремская вышла в полуфинал US Open в миксте
2. Рибери подписал контракт с новичком Серии A
3. УЕФА запретил гражданам Украины посещение игры Шериф - Шахтер
4. Прогноз на матч Франция - Финляндия

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Nashwill
    Nashwill, 07.09.2021 13:11
    0
    шлактар і в Україні без підтримки...
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