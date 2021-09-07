ВИДЕО. Ингулец готовится к матчу с Александрией

«Ингулец» начал подготовку к выездному поединку 7-го тура чемпионата Украины по футболу против «Александрии».
Матч «Александрия» — «Ингулец» состоится в Александрии в пятницу, 10 сентября, в 19:30 по киевскому времени.
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Источник — ФК Ингулец
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