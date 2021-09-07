Атлетико нашел замену Облаку

Мадридский клуб может подписать Эмилиано Мартинеса из «Астон Виллы»

  • 07.09.2021 12:20
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Атлетико нашел замену Облаку
© Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Атлетико» рассматривает 29-летнего аргентинского вратаря «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса в качестве потенциальной замены 28-летнему словенскому голкиперу «матрасников» Яну Облаку.

«Атлетико» готовится к тому, что Облак может покинуть клуб в 2022 году. Футболистом активно интересуются топ-клубы АПЛ.

Мартинес защищает цвета «Астон Виллы» с сентября 2020 года после перехода из лондонского «Арсенала» за €17,4 миллиона. В текущем сезоне Эмилиано провел за английский клуб 3 матча в АПЛ, где пропустил четыре мяча, один раз оставив свои ворота в неприкосновенности.

Контракт Мартинеса с «Астон Виллой» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €35 миллионов.

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Источник — La Razón

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