ЭДМАР: «Война никому не нужна, я против войны»

Бывший футболист «Таврии», «Металлиста», «Днепра» и сборной Украины Эдмар поделился мнением о войне между Украиной и РФ.

«Моя жена Таня из Крыма, но ее родители уже живут в Харькове. Они переехали еще до войны. Конечно, у меня есть друзья в Крыму. Но я уже очень давно не был там.

Украина для меня — вторая родина. Ситуация на Донбассе? Конечно, я не люблю на эту тему говорить, но никому из нормальных людей не нужна война. Я у Крыму всегда очень хорошо относился, очень ему благодарен, потому что там жил четыре с половиной года. И потом перешел сюда (в харьковский «Металлист» — прим. ред.). Для меня ничего не изменилось. Но для тех людей, которые остались в Крыму… Я не знаю, как они сейчас там живут. Война никому не нужна, я против войны. Мое отношение к Украине всегда было в сторону Украины. Это однозначно.

Футболисты, которые уезжают играть в Россию? Это сложно, потому что есть разные ситуации. Не могу даже ничего сказать, потому что эта ситуация меня не касалась», — отметил Эдмар.

Эдмар защищал цвета «Таврии» с 2003 по 2007 годы.