ЭДМАР: «Война никому не нужна, я против войны»

Экс-игрок «Таврии» считает Украину своей второй родиной

  • 07.09.2021 11:57
  • 638 просмотров
  • 5 комментариев
ЭДМАР: «Война никому не нужна, я против войны»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший футболист «Таврии», «Металлиста», «Днепра» и сборной Украины Эдмар поделился мнением о войне между Украиной и РФ.

«Моя жена Таня из Крыма, но ее родители уже живут в Харькове. Они переехали еще до войны. Конечно, у меня есть друзья в Крыму. Но я уже очень давно не был там.

Украина для меня — вторая родина. Ситуация на Донбассе? Конечно, я не люблю на эту тему говорить, но никому из нормальных людей не нужна война. Я у Крыму всегда очень хорошо относился, очень ему благодарен, потому что там жил четыре с половиной года. И потом перешел сюда (в харьковский «Металлист» — прим. ред.). Для меня ничего не изменилось. Но для тех людей, которые остались в Крыму… Я не знаю, как они сейчас там живут. Война никому не нужна, я против войны. Мое отношение к Украине всегда было в сторону Украины. Это однозначно.

Футболисты, которые уезжают играть в Россию? Это сложно, потому что есть разные ситуации. Не могу даже ничего сказать, потому что эта ситуация меня не касалась», — отметил Эдмар.

Эдмар защищал цвета «Таврии» с 2003 по 2007 годы.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sportarena

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    zac1310
    online
    zac1310, 07.09.2021 13:12
    0
    Поручик Ржевский, 07.09.2021 12:16
    Не виключено, що тесть з тещею - ватникі та роздратовані, що Едмар вивіз їх колись з Криму.
    Можливо локті кусають, що був шанс жити в "русском мире", а зять їм усе поломав.
    ...а ещё не исключено, что у них клыки как у оборотней, и они кровь младенцев пьют... Не наше дело допускать всяческие бредовые допущения в дуже сериалов мексиканских
    Ссылка
    Ukraine_Kiev_Fan
    Ukraine_Kiev_Fan, 07.09.2021 12:53
    +4
    Поручик Ржевский, 07.09.2021 12:16
    Не виключено, що тесть з тещею - ватникі та роздратовані, що Едмар вивіз їх колись з Криму.
    Можливо локті кусають, що був шанс жити в "русском мире", а зять їм усе поломав.
    При чем тут ватники. Люди из Крыма уехали и живут в Харькове. У вас там доплата за каждое слово в комменте "ватник" Реально все равно куда пихать?
    Ссылка
    xvalenok02
    xvalenok02, 07.09.2021 12:24
    -2
    Поручик Ржевский, 07.09.2021 12:16
    Не виключено, що тесть з тещею - ватникі та роздратовані, що Едмар вивіз їх колись з Криму.
    Можливо локті кусають, що був шанс жити в "русском мире", а зять їм усе поломав.
    И это пишет тот у кого кумиром есть национальный герой росиян.
    Ссылка
    romanchik.8409
    romanchik.8409, 07.09.2021 12:20
    -1
    Поручик Ржевский, 07.09.2021 12:16
    Не виключено, що тесть з тещею - ватникі та роздратовані, що Едмар вивіз їх колись з Криму.
    Можливо локті кусають, що був шанс жити в "русском мире", а зять їм усе поломав.
    Можливо в твоей голове снаряд застрял
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    Поручик Ржевский, 07.09.2021 12:16
    -2
    Не виключено, що тесть з тещею - ватникі та роздратовані, що Едмар вивіз їх колись з Криму.
    Можливо локті кусають, що був шанс жити в "русском мире", а зять їм усе поломав.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности