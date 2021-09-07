Челси продолжает наблюдать за Сане

Английский клуб не теряет надежды подписать футболиста «Баварии»

  • 07.09.2021 11:42
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Челси продолжает наблюдать за Сане
© Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Челси» продолжает внимательно наблюдать за 25-летним вингером мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Лероем Сане.

Сане перешел в «Баварию» из «Манчестер Сити» летом 2020 года за €45 миллионов, но до сих пор испытывает определенные трудности в немецком клубе. Вероятно, футболист будет не прочь вернуться в чемпионат Англии.

В текущем сезоне Сане провел за «Баварию» 5 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал три результативные передачи.

Контракт футболиста с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года. Ориентировочная стоимость вингера составляет €60 миллионов.

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Источник — Express

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