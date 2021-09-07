Экс-игрок Шахтера может продолжить карьеру в России

29-летний бразильский полузащитник Фернандо может продолжить карьеру в России. Агенты футболиста предложили его услуги «Краснодару».

Фернандо не против возвращения в Россию. Ранее сообщалось, что представители игрока вели переговоры с клубами из Турции и США.

Фернандо начинал карьеру в бразильском «Гремио», откуда перебрался в донецкий «Шахтер» летом 2013 года. Летом 2015 года футболист перешел в «Сампдорию». С 2016 по 2019 годы контракт Фернандо принадлежал московскому «Спартаку». С 2020 года игрок выступал за китайский клуб «Бэйцзин Гоань», откуда ушел в минувшем августе в качестве свободного агента.

Ориентировочная стоимость Фернандо составляет €3,5 миллиона.