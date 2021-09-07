Экс-игрок Шахтера может продолжить карьеру в России

Агенты предложили услуги Фернандо «Краснодару»

  • 07.09.2021 11:09
  • 594 просмотра
  • 0 комментариев
Экс-игрок Шахтера может продолжить карьеру в России
© Getty Images/Global Images Ukraine

29-летний бразильский полузащитник Фернандо может продолжить карьеру в России. Агенты футболиста предложили его услуги «Краснодару».

Фернандо не против возвращения в Россию. Ранее сообщалось, что представители игрока вели переговоры с клубами из Турции и США.

Фернандо начинал карьеру в бразильском «Гремио», откуда перебрался в донецкий «Шахтер» летом 2013 года. Летом 2015 года футболист перешел в «Сампдорию». С 2016 по 2019 годы контракт Фернандо принадлежал московскому «Спартаку». С 2020 года игрок выступал за китайский клуб «Бэйцзин Гоань», откуда ушел в минувшем августе в качестве свободного агента.

Ориентировочная стоимость Фернандо составляет €3,5 миллиона.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Euro-football

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности