Георгий СУДАКОВ: «Принципы Шевченко и Ротаня совпадают»

Футболист поделился ожиданиями от выступлений за сборную U-21

  • 07.09.2021 09:12
  • 459 просмотров
  • 1 комментарий
Георгий СУДАКОВ: «Принципы Шевченко и Ротаня совпадают»
© ФК Шахтер Донецк. Георгий Судаков

Футболист донецкого «Шахтера» и сборной Украины U-21 Георгий Судаков поделился ожиданиями от поединка с Арменией в отборе на Евро-2023.

— Как настроение после Сербии и перед Арменией?
— Первый матч в отборочном турнире принес нам только положительные эмоции. Верю, что победа над сербами придаст команде уверенности. Этот выигрыш был очень важен для будущего, ведь мы обыграли прямого конкурента по группе.

С Арменией ждем не менее сложного поединка, но все ребята верят в положительный результат. По крайней мере мы отдадим все силы, чтобы взять три очка.

— На Евро ты был в составе главной команды страны, но новый сезон начал с молодежкой. Эмоций не поубавилось?
— Ни в коем случае. В национальной сборной я ведь особо и не играл. Мне важно было получить опыт в тренировочном процессе с лучшими футболистами страны. А в молодежке я получаю игровую практику, поэтому я рад быть востребованным в этой команде.

— Принципы работы Андрея Шевченко и Руслана Ротаня совпадают?
— Да. В общем-то, все, что наигрывалось в национальной сборной, переносилось в молодежку.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — zbirna.com

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Володимир Семигайло
    online
    Володимир Семигайло, 07.09.2021 09:44
    -1
    Забудьте про принципи Шевченка,лише недолугий інтерв'юер міг задати таке питання.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности