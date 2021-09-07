Георгий СУДАКОВ: «Принципы Шевченко и Ротаня совпадают»

Футболист донецкого «Шахтера» и сборной Украины U-21 Георгий Судаков поделился ожиданиями от поединка с Арменией в отборе на Евро-2023.

— Как настроение после Сербии и перед Арменией?

— Первый матч в отборочном турнире принес нам только положительные эмоции. Верю, что победа над сербами придаст команде уверенности. Этот выигрыш был очень важен для будущего, ведь мы обыграли прямого конкурента по группе.

С Арменией ждем не менее сложного поединка, но все ребята верят в положительный результат. По крайней мере мы отдадим все силы, чтобы взять три очка.

— На Евро ты был в составе главной команды страны, но новый сезон начал с молодежкой. Эмоций не поубавилось?

— Ни в коем случае. В национальной сборной я ведь особо и не играл. Мне важно было получить опыт в тренировочном процессе с лучшими футболистами страны. А в молодежке я получаю игровую практику, поэтому я рад быть востребованным в этой команде.

— Принципы работы Андрея Шевченко и Руслана Ротаня совпадают?

— Да. В общем-то, все, что наигрывалось в национальной сборной, переносилось в молодежку.