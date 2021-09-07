Исландия – Германия. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Нападающий винницкой «Нивы» сделал прогноз на матч квалификации ЧМ-2022

  • 07.09.2021 00:53
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Исландия – Германия. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий винницкой «Нивы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч отборочного цикла чемпионата мира-2022 Исландия – Германия.

В предыдущем туре Германия победила Армению со счетом 6:0, а Исландия, уступая по ходу встречи в два гола, смогла сыграть вничью 2:2 с Северной Македоний. Германия с 12 очками лидирует в группе J. Исландия с 4 баллами находится на пятой позиции.

Три раза встречались между собой эти сборные. Одна встреча закончилась со счетом 0:0, а два поединка завершились победами немцев со счетом 3:0. В частности, одна из викторий была зафиксирована в рамках этого отбора чемпионата мира в Дуйсбурге в марте 2021 года.

«Я поставлю на победу Германии в выездном поединке с Исландией», – сказал Козьбан.

Матч Исландия – Германия состоится 8 сентября. Начало встречи – в 21:45.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

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