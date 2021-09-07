Нидерланды – Турция. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Нападающий винницкой «Нивы» сделал прогноз на матч квалификации ЧМ-2022

  • 07.09.2021 00:20
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Нидерланды – Турция. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий винницкой «Нивы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч отборочного цикла чемпионата мира-2022 Нидерланды – Турция.

В предыдущем туре обе сборные одержали убедительные победы. Турция на выезде обыграла Гибралтар со счетом 3:0, а Нидерланды на своем поле оказались сильнее Черногории. На данный момент Турция с 11 очками лидирует в группе G, Нидерланды с 10 баллами идут вторыми.

13 раз встречались между собой эти команды. Пять раз выиграли голландцы, четыре раза праздновали успех турецкие игроки, еще четыре встречи завершились вничью. В рамках этого отборочного цикла Турция на своем поле победила сборную Нидерландов со счетом 4:2. К слову, в рамках отбора Евро-2016 турецкая сборная на своем поле также обыграла голландцев со счетом 3:0. В том же отборе в Амстердаме соперники расписали мировую 1:1. Уже три матча кряду Турция не проигрывает Нидерландам, записав в свой актив две победы.

«Интересный матч будет! Я бы поставил в этом матче на тотал больше двух голов. Думаю, будут голы в этой встрече», – сказал Козьбан.

Матч Нидерланды – Турция состоится 7 сентября. Начало встречи – в 21:45.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

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