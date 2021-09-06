Когда играет Свитолина? Расписание украинок на US Open на седьмое сентября

Седьмого сентября в рамках Открытого чемпионата США по теннису продолжатся соревнования для украинок.
Во вторник Элина Свитолина сыграет матч 1/4 финала одиночного разряда на центральной арене турнира.
Стадион Артура Эша (второй запуск, 21:00*)
Элина Свитолина (Украина, 5) – Лейла Фернандес (Канада)
Полное расписание будет известно позже.
*ориентировочное время
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Источник — Sport.ua
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