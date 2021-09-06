Польша – Англия. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» сделал прогноз на матч квалификации ЧМ-2022

  • 06.09.2021 23:39
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  • 1 комментарий
Польша – Англия. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч отборочного цикла ЧМ-2022 Польша – Англия.

В предыдущих матчах обе сборные уверенно победили. Англия уверенно победила дома Андорру (4:0), а Польша на выезде разгромила Сан-Марино (1:7). Англия с 15 очками идет первой в группе I, Польша с 10 баллами расположилась на второй позиции.

20 раз играли между собой эти сборные. 12 раз победила Англия, 7 раз встречи завершились вничью, и только 1 раз выиграла Польша. На данный момент, единственный раз поляки победили англичан в 1973 году в рамках отбора ЧМ-1974. Тогда Польша в Хожуве выиграла со счетом 2:0. После той встречи Англия не проигрывает полякам.

«Очень интересная игра. Поляки находятся в хорошей форме. Англичане тоже, как всегда, хорошо выглядят. Думаю, что с одним Левандовски поляки не смогут добиться хорошего результата. Поставлю на выездную победу англичан в матче с Польшей», – сказал Бартулович.

Матч Польша – Англия состоится 8 сентября. Начало встречи – в 21:45.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 06.09.2021 23:46
    0
    Скорее всего П2.
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