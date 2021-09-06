С прицелом на Джоковича. Определилась третья пара 1/4 финала US Open

Состоялись еще два матча 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису у мужчин.



Олимпийский чемпион Александр Зверев в трех сетах оказался сильнее итальянца Янника Синнера, а американец Рейлли Опелка уступил Ллойду Харрису из ЮАР.



Отметим, что победитель четвертьфинала Зверев – Харрис с большой долей вероятности будет бороться за путевку в финал против лидера мирового рейтинга Новака Джоковича.

US Open. 1/8 финала



Александр Зверев [4] – Янник Синнер [13] – 6:4, 6:4, 7:6(7)

Ллойд Харрис – Рейлли Опелка [22] – 6:7(6), 6:4, 6:1, 6:3