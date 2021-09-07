US Open. Джокович все ближе к титулу. Известны все участники 1/4 финала

Пятого и шестого сентября на кортах US Open состоялись матчи четвертого круга в мужском одиночном разряде.
Три главных фаворита Новак Джокович, Даниил Медведев и Александр Зверев продолжают борьбу за трофей.
US Open. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Новак Джокович [1] – Дженсон Бруксби – 1:6, 6:3, 6:2, 6:2
Маттео Берреттини [6] – Оскар Отте [Q] – 6:4, 3:6, 6:3, 6:2
Александр Зверев [4] – Янник Синнер [13] – 6:4, 6:4, 7:6(7)
Ллойд Харрис – Рейлли Опелка [22] – 6:7(6), 6:4, 6:1, 6:3
Нижняя часть сетки
Феликс Оже-Альяссим [12] – Френсис Тиафо – 4:6, 6:2, 7:6(6), 6:4
Карлос Алькарас – Петер Гойовчик – 5:7, 6:1, 5:7, 6:2, 6:0
Ботик Ван де Зандсхулп [Q] – Диего Шварцман [11] – 6:3, 6:4, 5:7, 5:7, 6:1
Даниил Медведев [2] – Дэн Эванс [24] – 6:3, 6:4, 6:3
US Open. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Новак Джокович [1] – Маттео Берреттини [6]
Александр Зверев [4] – Ллойд Харрис
Нижняя часть сетки
Феликс Оже-Альяссим [12] – Карлос Алькарас
Ботик Ван де Зандсхулп [Q] – Даниил Медведев [2]
Источник — Sport.ua
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