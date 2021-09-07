US Open. Джокович все ближе к титулу. Известны все участники 1/4 финала

Три главных фаворита остаются в игре

  • 07.09.2021 05:20
  • 723 просмотра
  • 1 комментарий
US Open. Джокович все ближе к титулу. Известны все участники 1/4 финала
© Getty Images/Global Images Ukraine

Пятого и шестого сентября на кортах US Open состоялись матчи четвертого круга в мужском одиночном разряде.
 
Три главных фаворита Новак Джокович, Даниил Медведев и Александр Зверев продолжают борьбу за трофей.

US Open. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

 Новак Джокович [1] –  Дженсон Бруксби – 1:6, 6:3, 6:2, 6:2
 Маттео Берреттини [6] –  Оскар Отте [Q] – 6:4, 3:6, 6:3, 6:2
 
 Александр Зверев [4] –  Янник Синнер [13] – 6:4, 6:4, 7:6(7)
 Ллойд Харрис –  Рейлли Опелка [22] – 6:7(6), 6:4, 6:1, 6:3

Нижняя часть сетки
 
 Феликс Оже-Альяссим [12] –  Френсис Тиафо – 4:6, 6:2, 7:6(6), 6:4
 Карлос Алькарас –  Петер Гойовчик – 5:7, 6:1, 5:7, 6:2, 6:0

 Ботик Ван де Зандсхулп [Q] –  Диего Шварцман [11] – 6:3, 6:4, 5:7, 5:7, 6:1
 Даниил Медведев [2] –  Дэн Эванс [24] – 6:3, 6:4, 6:3

US Open. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

 Новак Джокович [1] –  Маттео Берреттини [6]
 Александр Зверев [4] –  Ллойд Харрис

Нижняя часть сетки

 Феликс Оже-Альяссим [12] –  Карлос Алькарас
 Ботик Ван де Зандсхулп [Q] –  Даниил Медведев [2]

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    сергей богданов
    сергей богданов, 07.09.2021 06:04
    +2
    Ну Медведь нижнюю часть сетки прихлопнет даже не вспотев, а вот Новаку предстоит война со зверевым
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