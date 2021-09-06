В Борисполе состоялось открытие Shakhtar Football School.

Shakhtar Football School – проект ФК «Шахтер» в формате франшизы. Школы открываются в разных городах страны. Начать заниматься футболом в них могут мальчики и девочки в возрасте от 2 лет. Методология тренировок разработана специалистами Академии ФК «Шахтер».



На официальное открытие школы в Борисполе приехал защитник «Шахтера» и сборной Украины Ефим Конопля. Он пообщался с детьми, провел для них разминку, поиграл в футбол, сфотографировался и раздал автографы.

Это уже 9-я школа в Украине. На данный момент кроме Борисполя тренировки проводятся в 5 Shakhtar Football School в Киеве, а еще в Броварах, Полтаве и Виннице. Планируется открытие филиалов в Запорожье и Херсоне.