В Борисполе состоялось открытие Shakhtar Football School

На официальное открытие приехал защитник «Шахтера» и сборной Украины Ефим Конопля

  • 06.09.2021 20:36
  • 970 просмотров
  • 4 комментария
В Борисполе состоялось открытие Shakhtar Football School
© ФК Шахтер Донецк

В Борисполе состоялось открытие Shakhtar Football School.

Shakhtar Football School – проект ФК «Шахтер» в формате франшизы. Школы открываются в разных городах страны. Начать заниматься футболом в них могут мальчики и девочки в возрасте от 2 лет. Методология тренировок разработана специалистами Академии ФК «Шахтер».
 
На официальное открытие школы в Борисполе приехал защитник «Шахтера» и сборной Украины Ефим Конопля. Он пообщался с детьми, провел для них разминку, поиграл в футбол, сфотографировался и раздал автографы. 

Это уже 9-я школа в Украине. На данный момент кроме Борисполя тренировки проводятся в 5 Shakhtar Football School в Киеве, а еще в Броварах, Полтаве и Виннице. Планируется открытие филиалов в Запорожье и Херсоне.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Yura 877
    Yura 877, 06.09.2021 21:56
    0
    mayakovskiy1, 06.09.2021 21:52
    ОПЗЖшники из Динамы ржут над тобой) Вы команда кума х-ла.... Сурок в партии х..ла. Более сепарской команды чем динама нет. Ваш тренер из газрома
    Охарактеризуй Ахметова. Он не сепар? Не враг Украины и всех украинцев?
    Ссылка
    mayakovskiy1
    mayakovskiy1, 06.09.2021 21:52
    -2
    pl2012ua, 06.09.2021 20:45
    розсадник сепаратистів розповзається по Україні
    ОПЗЖшники из Динамы ржут над тобой) Вы команда кума х-ла.... Сурок в партии х..ла. Более сепарской команды чем динама нет. Ваш тренер из газрома
    Ссылка
    stop2018
    online
    stop2018, 06.09.2021 21:18
    0
    pl2012ua, 06.09.2021 20:45
    розсадник сепаратистів розповзається по Україні
    Не умный человек
    Ссылка
    pl2012ua
    online
    pl2012ua, 06.09.2021 20:45
    -6
    розсадник сепаратистів розповзається по Україні
    Ссылка
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