Руслан РОТАНЬ: «Никаких ожиданий от отборочного турнира у нас нет»

Главный тренер молодежной сборной Украины – о квалификации Евро-2023 (U-21)

  • 06.09.2021 20:15
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Руслан РОТАНЬ: «Никаких ожиданий от отборочного турнира у нас нет»
© Павел Кубанов. Руслан Ротань

Сегодня на НТК им. В. Банникова молодежная сборная Украины провела открытую тренировку перед матчем отборочного турнира Евро-2023 (U-21) с Арменией, который состоится завтра в Ковалевке на стадионе «Колос» (начало - в 19.00). На вопрос журналистов ответил главный тренер сине-желтых Руслан Ротань.
 
- Руслан Петрович, в предыдущий раз молодежка стартовала в отборочном турнире с победы 12 лет назад. Во встрече с сербами на сколько процентов ваши подопечные выполнили план на игру?
- Не хотелось бы говорить о каких-то процентах. Главное, что на этот поединок команда вышла единым коллективом. Да, в конце матча не все получалось, начали играть на удержание счета, но полтора тайма ребята выполняли все то, что от них требовалось. Коллектив сражался за результат и отдавал для этого все силы, это было видно по ребятам в раздевалке после игры.
 
- Несмотря на победу, какие были негативные моменты?
- Естественно, были и такие ситуации, но мы уже их разобрали, указали на ошибки, поэтому надеюсь, что ребята все поняли.
 
- Впереди Армения. В чем главная сила этой сборной?
- Как и все южане, они хорошо чувствуют себя с мячом, это видно по их матчах, которые мы просматривали. При этом они неплохо чувствуют себя в этом компоненте как в защите, так и в атаке. Поэтому мы должны постараться лишить соперника их главного козыря.
 
- Дмитрий Крыскив подарил сборной Украины победу над Сербией. Был для него какой-то подарок?
- Подарки будут чуть позже. Сейчас вся концентрация - на поединке с командой Армении.
 
- Георгий Судаков говорил, что молодежная сборная Украины по стилю игры похожа на национальную команду времен Андрея Шевченко. Насколько сейчас молодежка похожа на коллектив Александра Петракова?
- Думаю, у национальной команды почерк пока тот, который прививал Андрей Шевченко. Игровой стиль команды Александра Петракова проявится чуть позже, возможно, после пары-тройки матчей.
 
- А у вас какой почерк?
- Мы еще из своего первого сбора пытаемся привить команде контроль мяча, уделяем большое внимание прессингу. Думаю, не за горами встреча и с тренером национальной сборной Александром Петраковым. Мы обязательно пообщаемся, услышим его видение развития сборных. Но вообще это процесс не одного дня.
 
- Молодежка обыграла одного из главных своих конкурентов в отборе. Ваши ожидания от нынешней квалификации?
- Никаких ожиданий у нас нет. Мы настраиваемся на каждую следующую игру. Сербию мы уже забыли, завтра - ответственный матч с Арменией.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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