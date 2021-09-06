Известны даты и время начала матчей 8-го и 9-го туров УПЛ

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 8-го и 9-го туров УПЛ сезона 2021/22 годов
8-й тур
17 сентября (пятница)
Десна - Рух - 19:30
18 сентября (суббота)
Ингулец - Колос - 14:00
Днепр-1 - Верес - 17:00
Мариуполь - Шахтер - 17:00
Динамо - Александрия - 19:30
19 сентября (воскресенье)
Ворскла - Минай - 17:00
Заря - Черноморец - 19:30
Львов - Металлист 1925 - 19:30
9-й тур
24 сентября (пятница)
Колос - Ворскла - 19:30
25 сентября (суббота)
Александрия - Мариуполь - 14:00
Шахтер - Верес - 17:00
Рух - Динамо - 19:30
26 сентября (воскресенье)
Минай - Львов - 14:00
Днепр-1 - Заря - 17:00
Десна - Металлист 1925 - 19:30
27 сентября (понедельник)
Черноморец - Ингулец - 19:30
Источник — УПЛ
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