Траоре и Марлон поднялись в цене. Transfermarkt обновил цены на игроков УПЛ

По итогам закрытого трансферного окна в Украине, портал Transfermarkt обновил стоимость некоторых футболистов УПЛ.



Главным триумфатором обновления стал купленный «Шахтером» у «Сассуоло» за 12 млн евро защитник Марлон (+3,5 млн евро). Также можно отметить новичков «горняков» Траоре (+2,5 млн) и Педриньо (+2 млн). Новобранец «Динамо» Витиньо сразу же подорожал на 1,5 млн евро.



Из украинцев больше всего в цене добавили Дмитрий Ризнык (+0,5 млн), Артем Довбик и Михаил Мудрик (+0,3 млн)



По итогам обновления, Украинская Премьер-лига закрепилась на 12-м месте в списке самых дорогих лиг Европы (442 млн евро), уступая практически в 2 раза бельгийской Жюпилер Про-лиге (803 млн евро).

Изменение трансферной стоимости игроков УПЛ

Педриньо («Шахтер») - 17 млн € (+2 млн)

Марлон («Шахтер») - 10 млн € (+3,5 млн)

Лассина Траоре («Шахтер») - 10 млн € (+2,5 млн)

Витиньо («Динамо») - 5 млн € (+1,5 млн)

Артем Довбик («Днепр-1») - 1,8 млн € (+0,3 млн)

Дмитрий Ризнык («Ворскла») - 1,5 млн € (+0,5 млн)

Михаил Мудрык («Шахтер») - 0,9 млн € (+0,3 млн)

Денис Безбородько («Десна») - 0,7 млн € (+0,2 млн)

Андрей Кулаков («Мариуполь») - 0,6 млн € (+0,2 млн)