Траоре и Марлон поднялись в цене. Transfermarkt обновил цены на игроков УПЛ

Больше всего подорожали футболисты «Шахтера»

  • 06.09.2021 18:55
  • 298 просмотров
  • 2 комментария
Траоре и Марлон поднялись в цене. Transfermarkt обновил цены на игроков УПЛ
© ФК Шахтер Донецк. Лассина Траоре

По итогам закрытого трансферного окна в Украине, портал Transfermarkt обновил стоимость некоторых футболистов УПЛ.
 
Главным триумфатором обновления стал купленный «Шахтером» у «Сассуоло» за 12 млн евро защитник Марлон (+3,5 млн евро). Также можно отметить новичков «горняков» Траоре (+2,5 млн) и Педриньо (+2 млн). Новобранец «Динамо» Витиньо сразу же подорожал на 1,5 млн евро.
 
Из украинцев больше всего в цене добавили Дмитрий Ризнык (+0,5 млн), Артем Довбик и Михаил Мудрик (+0,3 млн) 
 
По итогам обновления, Украинская Премьер-лига закрепилась на 12-м месте в списке самых дорогих лиг Европы (442 млн евро), уступая практически в 2 раза бельгийской Жюпилер Про-лиге (803 млн евро).

Изменение трансферной стоимости игроков УПЛ

Педриньо («Шахтер») - 17 млн € (+2 млн)
Марлон («Шахтер») - 10 млн € (+3,5 млн)
Лассина Траоре («Шахтер») - 10 млн € (+2,5 млн)
Витиньо («Динамо») - 5 млн € (+1,5 млн)
Артем Довбик («Днепр-1») - 1,8 млн € (+0,3 млн)
Дмитрий Ризнык («Ворскла») - 1,5 млн € (+0,5 млн)
Михаил Мудрык («Шахтер») - 0,9 млн € (+0,3 млн)
Денис Безбородько («Десна») - 0,7 млн € (+0,2 млн)
Андрей Кулаков («Мариуполь») - 0,6 млн € (+0,2 млн)

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Transfermarkt

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 06.09.2021 18:59
    +1
    Ой-ой-ой, Шахтер стал дороже Зенита на десятку. Газпрёмовское самолюбие в опасносте.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 06.09.2021 18:57
    0
    Удивительно конечно
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности