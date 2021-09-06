Франция – Финляндия. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч отборочного цикла ЧМ-2022 Франция – Финляндия.

«В предыдущих матчах Франция сыграла вничью в Киеве с Украиной (1:1), а Финляндия оказалась сильнее Казахстана (1:0). Французы с 9 очками идут первыми в группе D, финны с 5 баллами расположились на второй позиции.

11 раз встречались между собой эти команды. Девять раз победила Франция, а также один раз была зафиксирована ничья и один раз Финляндия выиграла. К слову, победа финнов была зафиксирована в предыдущем противостоянии этих сборных. Тогда 11 ноября 2020 года в Париже финны обыграли французов со счетом 0:2. Любопытно, что до этого поединка Франция обыгрывала Финляндию на протяжении семи матчей. А в пяти предыдущих встречах французы и вовсе не пропускали. Предыдущий раз в официальной игре финны отбирали очки у Франции еще в 1967-м году в рамках отбора Олимпиады-1968. Тогда в Хельсинки была зафиксирована ничья 1:1.

После ничьи с Украиной для французов этот матч очень важен. Франции нужна победа. Я думаю, в домашней игре с Финляндией французы добьются победы и, вероятнее всего, обеспечат себе первое место в группе», - сказал Бартулович.

Матч Франция – Финляндия состоится 7-го сентября. Начало встречи в 21:45.

Младен Бартулович – известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».