ФОТО. Топ-10 самых дорогих 19-летних футболистов в мире

Мейсону Гринвуду из «Манчестер Юнайтед» нет равных

  • 06.09.2021 17:58
  • 1201 просмотр
  • 4 комментария
ФОТО. Топ-10 самых дорогих 19-летних футболистов в мире
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мейсон Гринвуд

Авторитетный портал Transfermarkt представил список из топ-10 самых дорогих 19-летних футболистов в мире.

Лидирует в нем правый вингер «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд, который оценивается в €50 миллионов. На втором месте левый защитник ПСЖ Нуну Мендеш — €40 миллионов. Замыкает тройку центральный полузащитник «Аякса» Райан Гравенберх — €33 миллиона.

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Источник — Transfermarkt

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 06.09.2021 18:38
    +1
    Ну и цены пошли нынче, а ще кризис - эпидемия и тд
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 06.09.2021 18:37
    -4
    Sauron, 06.09.2021 18:15
    Зимой в этом году в списке появится Забарный.
    Ссылка
    ___Funny___Cat___
    online
    ___Funny___Cat___, 06.09.2021 18:33
    0
    Sauron, 06.09.2021 18:15
    Зимой в этом году в списке появится Забарный.
    Только хотел написать )
    Ссылка
    Sauron
    Sauron, 06.09.2021 18:15
    0
    Зимой в этом году в списке появится Забарный.
    Ссылка
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