ФОТО. Топ-10 самых дорогих 19-летних футболистов в мире

Авторитетный портал Transfermarkt представил список из топ-10 самых дорогих 19-летних футболистов в мире.
Лидирует в нем правый вингер «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд, который оценивается в €50 миллионов. На втором месте левый защитник ПСЖ Нуну Мендеш — €40 миллионов. Замыкает тройку центральный полузащитник «Аякса» Райан Гравенберх — €33 миллиона.
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Источник — Transfermarkt
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