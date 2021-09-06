ФОТО. Команда на миллиард! Сборная самых дорогих игроков АПЛ

Авторитетный портал Transfermarkt составил символическую сборную из самых дорогих игроков английской Премьер-лиги после закрытия трансферного окна.

Самым дорогим футболистом остался 28-летний форвард «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейн, который оценивается в €120 миллионов.

Примечательно, что в состав команды вошли сразу три игрока, которые перешли в английские клубы минувшим летом из иностранных команд. Это Ромелу Лукаку («Интер» — «Челси»), Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд — «Манчестер Юнайтед») и Рафаэль Варан («Реал» — «Манчестер Юнайтед»).

Совокупная ориентировочная стоимость футболистов символической сборной составила €955 миллионов.