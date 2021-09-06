Криштиану РОНАЛДУ: «7 — магическое число»

36-летний португальский бомбардир Криштиану Роналду, который минувшим летом перешел из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед», будет выступать за «красных дьяволов» под любимым №7.
«7 — магическое число», — написал Криштиану.
Контракт Роналду принадлежал «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 годы. Тогда от тоже выступал под №7.
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