Криштиану РОНАЛДУ: «7 — магическое число»

36-летний португальский бомбардир Криштиану Роналду, который минувшим летом перешел из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед», будет выступать за «красных дьяволов» под любимым №7.

«7 — магическое число», — написал Криштиану.

Контракт Роналду принадлежал «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 годы. Тогда от тоже выступал под №7.