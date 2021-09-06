Рибери подпишет контракт с клубом из Серии А

38-летний французский вингер Франк Рибери намерен подписать контракт с новичком итальянской Серии А «Салернитаной».

На протяжении карьеры Рибери защищал цвета «Булони», «Олимпика Алес», «Бреста», «Меца», «Галатасарая», «Марселя» и мюнхенской «Баварии». Последним клубом футболиста была «Фиорентина», за которую он выступал с лета 2019 по лето 2021 года. Сейчас футболист находится в статусе свободного агента.

Контракт Рибери с «Салернитаной» будет рассчитан на один год. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €3 миллиона.