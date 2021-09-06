Рибери подпишет контракт с клубом из Серии А

Французский футболист продолжит карьеру в «Салернитане»

  • 06.09.2021 13:49
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Рибери подпишет контракт с клубом из Серии А
© Getty Images/Global Images Ukraine

38-летний французский вингер Франк Рибери намерен подписать контракт с новичком итальянской Серии А «Салернитаной».

На протяжении карьеры Рибери защищал цвета «Булони», «Олимпика Алес», «Бреста», «Меца», «Галатасарая», «Марселя» и мюнхенской «Баварии». Последним клубом футболиста была «Фиорентина», за которую он выступал с лета 2019 по лето 2021 года. Сейчас футболист находится в статусе свободного агента.

Контракт Рибери с «Салернитаной» будет рассчитан на один год. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €3 миллиона.

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Источник — Goal.com

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