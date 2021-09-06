Сергей КОВАЛЕЦ: «В матче с Францией Украина пропустила непонятный гол»

Специалист считает, что итог поединка закономерен

  • 06.09.2021 12:58
  • 1762 просмотра
  • 0 комментариев
Сергей КОВАЛЕЦ: «В матче с Францией Украина пропустила непонятный гол»
© УАФ

Бывший полузащитник сборной Украины Сергей Ковалец рассказал о домашнем поединке украинской национальной команды с Францией (1:1) в отборе на ЧМ-2022.

«Поднял ли матч с Францией настроение болельщикам сборной Украины? Вы же видели, какая была поддержка на трибунах НСК «Олимпийский». Последний раз что-то подобное, если не ошибаюсь, было два года назад в матче с Португалией. «Сине-желтые» не имели права плохо сыграть против французов. Мы забили классный мяч в раздевалку, но, к сожалению, в дебюте второго тайма пропустили какой-то непонятный гол. Тем не менее, считаю, что итог встречи вполне закономерен. Сборная Украины не уступила команде Франции в основных аспектах игры», — считает Ковалец.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — zbirna.com

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности