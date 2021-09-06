Сергей КОВАЛЕЦ: «В матче с Францией Украина пропустила непонятный гол»

Бывший полузащитник сборной Украины Сергей Ковалец рассказал о домашнем поединке украинской национальной команды с Францией (1:1) в отборе на ЧМ-2022.
«Поднял ли матч с Францией настроение болельщикам сборной Украины? Вы же видели, какая была поддержка на трибунах НСК «Олимпийский». Последний раз что-то подобное, если не ошибаюсь, было два года назад в матче с Португалией. «Сине-желтые» не имели права плохо сыграть против французов. Мы забили классный мяч в раздевалку, но, к сожалению, в дебюте второго тайма пропустили какой-то непонятный гол. Тем не менее, считаю, что итог встречи вполне закономерен. Сборная Украины не уступила команде Франции в основных аспектах игры», — считает Ковалец.
Источник — zbirna.com
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