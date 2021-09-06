Играют Костюк и Ястремская. Расписание украинок на US Open на 6 сентября

В понедельник на корты Нью-Йорка выйдут четыре украинки

  • 06.09.2021 12:52
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Играют Костюк и Ястремская. Расписание украинок на US Open на 6 сентября
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Шестого сентября в рамках Открытого чемпионата США по теннису продолжатся соревнования с участием украинских теннисисток. В борьбу также вступят юниоры.
 
В понедельник на корты Нью-Йорка выйдут Марта Костюк, Даяна Ястремская, Надежда Киченок и юниорка Сабина Зейналова.
 
Парный разряд, третий круг
 
Корт №5 (третий запуск, 21:00*)
Марта Костюк / Даяна Ястремская (Украина) – Габриэла Дабровски / Луиза Стефани (Канада / Бразилия, 5)
 
Корт №5 (четвертый запуск, 22:30*)
Надежда Киченок / Ралука Олару (Украина / Румыния, 12) – Алекса Гуарачи / Дезире Кравчик (Чили / США, 7)
 
Парный смешанный разряд, 1/4 финала
 
Корт №5 (пятый запуск, 00:00*)
Даяна Ястремская / Макс Пёрселл (Украина / Австралия, Alt) – Ярослава Шведова / Фабрис Мартен (Казахстан / Франция)
 
Юниорский турнир
 
Корт №9 (первый запуск, 18:00)
Сабина Зейналова (Украина) – София Костулас (Бельгия)
 
Корт №11 (четвертый запуск, 22:30*)
Сабина Зейналова / Осеан Бабель (Украина / Франция) – Алексис Блохина / Валенсия Ксю (США)

*ориентировочное время

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Источник — Sport.ua

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