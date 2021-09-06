В Украине стартует самый масштабный детский футбольный турнир

В первом отборочном туре примут участие почти 400 команд

  • 06.09.2021 12:00
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В Украине стартует самый масштабный детский футбольный турнир

С 11 сентября в Украине начинается серия игр по футболу «Кубок единения-2021» среди команд с возрастом участников 10-11 лет. Это самый масштабный футбольный детский турнир в стране, инициированный и организованный благотворительным Фондом Игоря Палицы «Только вместе», приуроченный к 10-летию организации. Партнерами турнира выступили ОО «Украинская ассоциация развития детского и юношеского футбола» и БФ «Развитие футбола Украины».

По словам организаторов, главной целью наиболее массового спортивного действа является объединение людей вокруг футбола, привлечение внимания к проблемам спорта, популяризация футбола среди детей и молодежи, приобщение к здоровому и активному образу жизни.

Соревнования пройдут в два этапа. В первом отборочном туре примут участие почти 400 команд. Игры пройдут на футбольных площадках 22 областных центров и городов Украины. Проведение финальных матчей турнира запланировано на 26 сентября на луцком стадионе «Авангард», где и наградят победителей и отметят участников.

Организаторы предусмотрели большой призовой фонд для всех команд и лучших игроков. Как сообщили в оргкомитете турнира, это будут кубки, мячи, комплекты для тренировок и комплекты спортивной формы для команды. Особый приз получит победитель турнира - семидневный учебно-тренировочный сбор команды в Буковеле.

Участники соревнований приглашают всех присоединиться к этому грандиозному спортивному действу, прийти на стадионы, чтобы поддержать свои команды и будущую гордость украинского спорта. Вход бесплатный.

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Источник — Sport.ua

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