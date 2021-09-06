ВИДЕО. Скандал года в матче Бразилия - Аргентина, Свитолина в 1/4 US Open

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

  • 06.09.2021 11:46
  • 972 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Скандал года в матче Бразилия - Аргентина, Свитолина в 1/4 US Open
© Getty Images/Global Images Ukraine

1. Матч Бразилии и Аргентины прервала полиция
2. Свитолина пробилась в четвертьфинал US Open
3. Форвард киевского Динамо перенес операцию на сердце
4. Прогноз на матч Кот-д'Ивуар - Камерун

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Sauron
    Sauron, 06.09.2021 12:07 (изменен)
    0
    Швейцарские доктора одобряют :D
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