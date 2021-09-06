Билеты на матч Шахтер – Интер поступили в свободную продажу

28 сентября в Киеве состоится матч групповой стадии Лиги чемпионов «Шахтер» – «Интер».

Поединок на НСК «Олимпийский» начнется в 19:45. С понедельника, 6 сентября, билеты на матч поступили в свободную продажу.

Стоимость билетов



Standard: 150, 200, 300, 400, 500 и 600 гривен;

SkyUp Club: 800 гривен;

The Club (снек-меню): 1 500/2 000 гривен;

The Lounge (с пакетом гостеприимства): 5 000 гривен;

Sky Box: 13 000–15 000 гривен.



Приобрести билеты на матч «Шахтер» – «Интер» можно:



- онлайн на shakhtar.com;

- на сайтах-партнерах клуба;

- в кассах НСК «Олимпийский».