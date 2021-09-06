Билеты на матч Шахтер – Интер поступили в свободную продажу

Цена стартует от 150 гривен

  • 06.09.2021 10:39
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Билеты на матч Шахтер – Интер поступили в свободную продажу
© ФК Шахтер Донецк

28 сентября в Киеве состоится матч групповой стадии Лиги чемпионов «Шахтер» – «Интер».

Поединок на НСК «Олимпийский» начнется в 19:45. С понедельника, 6 сентября, билеты на матч поступили в свободную продажу.

Стоимость билетов

Standard: 150, 200, 300, 400, 500 и 600 гривен;
SkyUp Club: 800 гривен;
The Club (снек-меню): 1 500/2 000 гривен;
The Lounge (с пакетом гостеприимства): 5 000 гривен;
Sky Box: 13 000–15 000 гривен.

Приобрести билеты на матч «Шахтер» – «Интер» можно:

- онлайн на shakhtar.com;
- на сайтах-партнерах клуба;
- в кассах НСК «Олимпийский».

 

 

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Источник — Sport.ua

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