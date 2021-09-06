Купи дочке одежду, или ты тупой. Требование экс-жены игрока сборной России

Алана Мамаева, бывшая жена полузащитника «Ростова» и сборной России Павла Мамаева написала футболисту забавное послание в соцсети Instagram, в котором потребовала купить нужные вещи дочке:

«Мамаев, у Алисы нет зимней одежды и обуви. Купи и пришли через адвокатов. Если ты настолько тупой, что этого не понимаешь. Пишу тут!»

Ранее Алана Мамаева говорила прессе, что бывший супруг ежемесячно присылает ей 90 тысяч российских рублей на питание детям.