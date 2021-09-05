Колос К
2 : 1
Десна
05.09.2021, FT

Кузнецов начал с победы. Колос в товарищеском матче победил Десну

Победу команде из Ковалевки принесли голы Тараса Сакива и Андрея Богданова

  • 05.09.2021 21:43
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Кузнецов начал с победы. Колос в товарищеском матче победил Десну
© ФК Колос Ковалевка

В товарищеском матче «Колос» выиграл у черниговской «Десны» (2:1). Игра состоялась во время паузы в УПЛ, связанной с матчами сборных.

Победу команде из Ковалевки принесли голы Тараса Сакива и Андрея Богданова. Исполняющим обязанности команды работает Сергей Кузнецов, который заменил Руслана Костышина. Это был его первый (неофициальный) матч на рулевом мостике «Колоса».

Товарищеский матч

5 сентября

Колос Ковалевка  Десна Чернигов  2:1

Голы у Колоса: Тарас Сакив, Андрей Богданов.

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Источник — Sport.ua

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