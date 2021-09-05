Кузнецов начал с победы. Колос в товарищеском матче победил Десну

В товарищеском матче «Колос» выиграл у черниговской «Десны» (2:1). Игра состоялась во время паузы в УПЛ, связанной с матчами сборных.
Победу команде из Ковалевки принесли голы Тараса Сакива и Андрея Богданова. Исполняющим обязанности команды работает Сергей Кузнецов, который заменил Руслана Костышина. Это был его первый (неофициальный) матч на рулевом мостике «Колоса».
Товарищеский матч
5 сентября
Колос Ковалевка – Десна Чернигов – 2:1
Голы у Колоса: Тарас Сакив, Андрей Богданов.
Источник — Sport.ua
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