ЯРОСЛАВСКИЙ: «Академия Металлиста будет работать в 100 раз лучше»

Президент «Металлиста» Александр Ярославский рассказал о планах клуба относительно Академии футбола.

– Александр Владиленович, на днях стало известно, что «Металлист» запускает Академию футбола. Расскажите нам, что она будет собой представлять?

– Она будет работать так же, как работала, только в 100 раз лучше. Мы уже сдали основное поле – вы видели, дети играют на нем. Дополнительно будет сдано еще 13 полей, это случится 1 октября, и академия будет работать полностью. Кроме того, мы восстановим здание Академии, где смогут жить порядка 100 человек.

– Когда Академия была построена и впервые открыта, руководство клуба декларировало желание в будущем делать ставку на собственных воспитанников. Сейчас, после возрождения «Металлиста», клуб будет ставить те же задачи?

– Конечно, будем делать ставку на своих. Мы же не для того строили Академию, чтобы ориентироваться на чужих.