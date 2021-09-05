ЯРОСЛАВСКИЙ: «Академия Металлиста будет работать в 100 раз лучше»

Президент клуба из Харькова рассказал о планах клуба относительно академии

  • 05.09.2021 20:30
  • 2428 просмотров
  • 7 комментариев
ЯРОСЛАВСКИЙ: «Академия Металлиста будет работать в 100 раз лучше»
© ФК Металлист Харьков

Президент «Металлиста» Александр Ярославский рассказал о планах клуба относительно Академии футбола.

– Александр Владиленович, на днях стало известно, что «Металлист» запускает Академию футбола. Расскажите нам, что она будет собой представлять?

– Она будет работать так же, как работала, только в 100 раз лучше. Мы уже сдали основное поле – вы видели, дети играют на нем. Дополнительно будет сдано еще 13 полей, это случится 1 октября, и академия будет работать полностью. Кроме того, мы восстановим здание Академии, где смогут жить порядка 100 человек.

– Когда Академия была построена и впервые открыта, руководство клуба декларировало желание в будущем делать ставку на собственных воспитанников. Сейчас, после возрождения «Металлиста», клуб будет ставить те же задачи?

– Конечно, будем делать ставку на своих. Мы же не для того строили Академию, чтобы ориентироваться на чужих.

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Источник — ФК Металлист

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    faraon
    online
    faraon, 05.09.2021 21:41
    -1
    респект
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 05.09.2021 21:41 (изменен)
    +1
    Face Control, 05.09.2021 21:23
    И правильно сделают.
    Уже делают легионеры Пейштото, Пшолты..
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 05.09.2021 21:33
    -1
    В 100 раз лучше Академии пана Кляксы??!
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 05.09.2021 21:23
    -1
    Geniyfootball1985, 05.09.2021 21:20
    Пойдут по стопам Шахтёра,выращивать своих и отдавать в аренду,а играть будут бразилы
    И правильно сделают.
    Ссылка
    Geniyfootball1985
    Geniyfootball1985, 05.09.2021 21:20
    +2
    Пойдут по стопам Шахтёра,выращивать своих и отдавать в аренду,а играть будут бразилы
    Ссылка
    rus
    rus, 05.09.2021 21:09
    -2
    Удачи!
    Ссылка
    cucumber
    cucumber, 05.09.2021 21:07
    -1
    отлично!
    Ссылка
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