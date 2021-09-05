ФОТО. Топ-10 самых дорогих футболистов, которые старше 34 лет

Авторитетный портал Transfermarkt составил символическую сборную из самых дорогих действующих футболистов, которым исполнилось 34 года.
Лидирует в списке 34-летний аргентинский форвард ПСЖ Лионель Месси (€80 миллионов). На втором месте 36-летний португальский бомбардир «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду (€45 миллионов). Третьим стал 35-летний голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер (€18 миллионов).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Transfermarkt
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.