Сборная Боснии и Герцеговины обыграла Кувейт в товарищеском поединке

Сборная Боснии и Герцеговины, которая является соперником Украины в группе отборочного турнира ЧМ-2022, в субботу провела товарищеский поединок с Кувейтом. Матч завершился в пользу боснийцев, которые победили со счетом 1:0.

Единственный результативный удар в матче на 66-й минуте нанес Смаил Превляк.

Отметим, что сборная Боснии и Герцеговины занимает четвертое место в группе D: боснийцы набрали два очка в трех поединках. 7-го сентября Босния и Герцеговина в матче квалификации ЧМ-2022 на своем поле сыграет с Казахстаном.