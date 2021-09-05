Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Мои клубные дела без изменений. Хочется играть больше»

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко получает игровое время в национальной команде, однако в «Вест Хэме» пока только выходит на замену в конце матчей.

«Клубные дела без изменений. Хочется играть побольше. У меня есть шанс только в сборной себя показать. Я приезжаю и отдаю все силы», - сказал Ярмоленко.

Контракт игрока завершается летом 2022 года.