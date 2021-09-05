Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Мои клубные дела без изменений. Хочется играть больше»

Игрок рассчитывает доказать свой уровень в «Вест Хэме»

  • 05.09.2021 01:10
  • 571 просмотр
  • 2 комментария
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Мои клубные дела без изменений. Хочется играть больше»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко получает игровое время в национальной команде, однако в «Вест Хэме» пока только выходит на замену в конце матчей.

«Клубные дела без изменений. Хочется играть побольше. У меня есть шанс только в сборной себя показать. Я приезжаю и отдаю все силы», - сказал Ярмоленко.

Контракт игрока завершается летом 2022 года.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
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    Lesovij7
    Lesovij7, 05.09.2021 01:37
    +1
    Ну Андрюха, ты же хорошие деньги получаешь сидя на банке, многие бы тоже так делали, для кого-то важнее играть, а для кого-то важнее зарабатывать. Ты сам сделал свой выбор.
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    New Zealander
    New Zealander, 05.09.2021 01:14
    0
    Да, жаль его. Трудяга, но видимо в Вест Хеме тренер больше ценит чтобы силы были у футболиста играть ровно 2 тайма, а не один.
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