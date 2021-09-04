Когда играет Свитолина? Расписание украинок на US Open на пятое сентября

Пятого сентября в рамках Открытого чемпионата США по теннису продолжатся соревнования.
В воскресенье Элина Свитолина сыграет матч четвертого круга одиночного разряда на центральной арене турнира.
Стадион Артура Эша (первый запуск, 19:00)
Элина Свитолина (Украина, 5) – Симона Халеп (Румыния, 12)
Расписание для остальных кортов будет известно позже.
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Источник — Sport.ua
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