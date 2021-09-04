Когда играет Свитолина? Расписание украинок на US Open на пятое сентября

В воскресенье Элина выйдет на центральную арену турнира

  • 04.09.2021 23:17
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Когда играет Свитолина? Расписание украинок на US Open на пятое сентября
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Пятого сентября в рамках Открытого чемпионата США по теннису продолжатся соревнования.
 
В воскресенье Элина Свитолина сыграет матч четвертого круга одиночного разряда на центральной арене турнира.
 
Стадион Артура Эша (первый запуск, 19:00)
Элина Свитолина (Украина, 5) – Симона Халеп (Румыния, 12)
 
Расписание для остальных кортов будет известно позже. 

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Источник — Sport.ua

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