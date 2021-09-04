ВИДЕО. Радость была недолгой. Марсьяль сравнял счет в матче с Украиной

Нападающий сборной Франции Антони Марсьяль сравнял счет в матче отбора ЧМ-2022 против Украины.
В начале второго тайма он оказался самым расторопным во вратарской площади Андрея Пятова после отскока мяча от защитника.
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Источник — Sport.ua
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