ВИДЕО. Радость была недолгой. Марсьяль сравнял счет в матче с Украиной

Франция отыгралась в начале второго тайма

  • 04.09.2021 23:06
  • 2932 просмотра
  • 3 комментария
ВИДЕО. Радость была недолгой. Марсьяль сравнял счет в матче с Украиной
© Getty Images/Global Images Ukraine. Антони Марсьяль

Нападающий сборной Франции Антони Марсьяль сравнял счет в матче отбора ЧМ-2022 против Украины.
 
В начале второго тайма он оказался самым расторопным во вратарской площади Андрея Пятова после отскока мяча от защитника.

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    andre_lui
    online
    andre_lui, 04.09.2021 23:54
    +1
    Не без вины и Пятова, все таки ближний угол. Но там череда ошибок и проигрышей позиции. В целом сыграли плохо все в этой ситуации. Жаль конечно, что мы забили красивый гол, а нам какой то каличный, но счет то равный
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    Vyacheslav Kruts
    online
    Vyacheslav Kruts, 04.09.2021 23:50
    +1
    Пятов невиноват,но у меня вопрос почему Кривцов стоит не спереди соперника который забил мяч а как придурок с здади и смотрит как мяч залетает в ворота
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    romanchik.8409
    romanchik.8409, 04.09.2021 23:08
    +3
    Сейчас напишут Пятов виноват....Не вышел на мяч пишут...А как в этой ситуации выходить???
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