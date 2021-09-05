US Open. Известны все участники 1/8 финала у мужчин

Третьего и четвертого сентября на кортах US Open состоялись матчи третьего круга в мужском одиночном разряде.
Турнир покинули третий и пятый номера посева Стефанос Циципас и Андрей Рублев.
US Open. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Новак Джокович [1] – Дженсон Бруксби
Оскар Отте – Маттео Берреттини [6]
Александр Зверев [4] – Янник Синнер [13]
Рейлли Опелка [22] – Ллойд Харрис
Нижняя часть сетки
Френсис Тиафо – Феликс Оже-Альяссим [12]
Петер Гойовчик – Карлос Алькарас
Ботик Ван де Зандсхулп – Диего Шварцман [11]
Дэн Эванс [24] – Даниил Медведев [2]
Источник — Sport.ua
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