Александр КАРАВАЕВ: «Петраков сказал, что говорить за спиной не будет»

Защитник не обижен на наставника

  • 04.09.2021 22:11
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Александр КАРАВАЕВ: «Петраков сказал, что говорить за спиной не будет»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник Александр Караваев, который был подвергнут критике после матча сборной Украины против Казахстана, не держит обиду на тренера Александра Петракова.

После матча наставник не назвал фамилию, но дал понять, что голевую ошибку допустил именно Караваев.

«Я считаю, что это (открытость - прим.) правильно. Он сам сказал, что не говорит за спиной, где-то там шептаться не будет. Он говорит открыто. Может быть, он на эмоциях сказал, но он корректно объясняет, указывает на ошибки».

«В этом плане все солидно. Есть открытость и честность, можно поговорить. Конкретно по игроку он может сказать в личных беседах, на теории», - сказал Караваев.

Уже на матч против Франции Караваев остался в запасе.

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Источник — Футбол 1/2/3

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