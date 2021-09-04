Сергей БУЛЕЦА: «Петраков считает, что дисциплина бьет класс»

Хавбек Сергей Булеца, который работал с Александром Петраковым в сборной Украины U-20, рассказал о новом наставнике национальной команды.

«Более оборонительного плана стала команда. Для Петракова главное - реализация моментов. Я помню, что для него это было главным - реализовать момент. Он прямой человек очень. 5 лет с ним работали на уровне сборных. Думаю, через пару матчей все будет нормально в сборной».

«Перед каждым матчем он много заряжал, очень помогал. Он считает, что дисциплина бьет класс. Мы делали то, что он просил, и на уровне U-20 достигли результата», - сказал Булеца.