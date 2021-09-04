Группа G. Холанд открыл счет. Латвия в домашних стенах уступила Норвегии

Состоялся первый матч игрового дня квалификации ЧМ-2022 в группе G.
Латвия всухую проиграла Норвегии, счет в матче с пенальти открыл Эрлинг Холанд.
В этой группе сегодня сыграют еще две матча: Нидерланды – Черногория и Гибралтар – Турция.
Квалификация ЧМ-2022. Группа G
Латвия – Норвегия – 0:2
Голы: 0:1 – 20, пенальти Холанд, 0:2 – 66 Эльюнусси.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.