Гарет БЭЙЛ: «Расизм? Нужно просто дисквалифицировать команды»

Форвард «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл считает, что ФИФА и УЕФА стоит наказывать сборные, чьи болельщики отметились расистским поведением.

Сейчас в наказание обычно закрывают стадионы.

«Нужно предпринимать меры, чтобы остановить расизм. Проще всего, конечно, закрывать стадионы, но фаны возвращаются и все снова повторяется».

«В этом случае нужно просто дисквалифицировать сборные. Это сразу даст нужный эффект. Сборную дисквалифицировали, а фаны в следующий раз будут думать», - сказал Бэйл.

Последний на этот момент скандал случился в матче Венгрия - Англия, в котором местные фаны оскорбляли темнокожих игроков соперника.