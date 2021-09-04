Гарет БЭЙЛ: «Расизм? Нужно просто дисквалифицировать команды»

ФИФА и УЕФА пока не может остановить расизм в футболе

  • 04.09.2021 20:15
  • 1256 просмотров
  • 6 комментариев
Гарет БЭЙЛ: «Расизм? Нужно просто дисквалифицировать команды»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл считает, что ФИФА и УЕФА стоит наказывать сборные, чьи болельщики отметились расистским поведением.

Сейчас в наказание обычно закрывают стадионы.

«Нужно предпринимать меры, чтобы остановить расизм. Проще всего, конечно, закрывать стадионы, но фаны возвращаются и все снова повторяется».

«В этом случае нужно просто дисквалифицировать сборные. Это сразу даст нужный эффект. Сборную дисквалифицировали, а фаны в следующий раз будут думать», - сказал Бэйл.

Последний на этот момент скандал случился в матче Венгрия - Англия, в котором местные фаны оскорбляли темнокожих игроков соперника.

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Источник — BBC

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    bullyUA
    bullyUA, 04.09.2021 20:54
    +4
    Тогда болельщики противника накупят чужой символики и под видом чужих ультрас такой расизм разведут, что команду противника пожизненно дисквалифицируют.
    Ссылка
    cooperchack
    cooperchack, 04.09.2021 20:52
    +3
    Шо попало базарит.Никто из за одного дурака на трибунах не будет лишать сборную турнира.
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    Vytas Meskauskas, 04.09.2021 20:51
    +1
    Очередной европейский дыбил прогнутый на коленях стоящий.
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    Golhrenshtanga, 04.09.2021 20:44
    +4
    И кто тебя бледнолицый оскорбил?
    Ссылка
    Иван Иванов
    Иван Иванов, 04.09.2021 20:27
    +4
    Ну, интеллект у Гари - типичного футболиста. 64 IQ
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    Fangold
    Fangold, 04.09.2021 20:18
    +1
    Тероризм? Потрібно просто проявити велику азабоченность
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