Гарет БЭЙЛ: «Расизм? Нужно просто дисквалифицировать команды»

Форвард «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл считает, что ФИФА и УЕФА стоит наказывать сборные, чьи болельщики отметились расистским поведением.
Сейчас в наказание обычно закрывают стадионы.
«Нужно предпринимать меры, чтобы остановить расизм. Проще всего, конечно, закрывать стадионы, но фаны возвращаются и все снова повторяется».
«В этом случае нужно просто дисквалифицировать сборные. Это сразу даст нужный эффект. Сборную дисквалифицировали, а фаны в следующий раз будут думать», - сказал Бэйл.
Последний на этот момент скандал случился в матче Венгрия - Англия, в котором местные фаны оскорбляли темнокожих игроков соперника.
Источник — BBC
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