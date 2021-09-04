Верес завершил мини-сбор победой над Минаем

«Верес», заполняя паузу на матчи сборных, провел мини-сбор на Закарпатье. Команда завершила тренировки контрольным матчем с юношеской командой «Миная», победив 3:0.
«Верес» возобновит сезон УПЛ 13 сентября матчем с «Львовом».
Минай U-19 - Верес 0:3
Голы: Г.Пасич, 31, Полюлях, 76, Тимофеенко, 83
Верес: Бабийчук (Когут, 46) - Олексиевец (Солдат, 67), Гук (Петько, 67), Гончаренко (Махнев, 46), Немчанинов (Барабаш, 67), Кучеров (Полулях, 76), Кльоц (Мельник, 78) , Е. Пасич (Тимофеенко, 67), Г.Пасич (Сергийчук, 76), Панасенко, Смитюх (Дахновский, 46).
Источник — ФК Верес
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