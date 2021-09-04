Монзуль доверили обслуживать матч отбора ЧМ-2022

Украинка обслужит поединок Румыния - Лихтенштейн

  • 04.09.2021 19:29
  • 908 просмотров
  • 4 комментария
Монзуль доверили обслуживать матч отбора ЧМ-2022
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская бригада арбитров во главе с Катериной Монзуль доверили обслуживать матч отбора ЧМ-2022 в группе J между Румынией и Лихтенштейном.

Матч состоится 5 сентября.

Румыния в группе занимает 4-е место с 6 очками, а Лихтенштейн последний без набранных пунктов.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 04.09.2021 19:56
    0
    Face Control, 04.09.2021 19:44
    А там шубы тоже будут?
    Олег ты тоже шубу хочешь, как парень Шуба с вашего цеха?
    Ссылка
    LomUs17
    LomUs17, 04.09.2021 19:48
    0
    Жёлтых - ТБ!
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 04.09.2021 19:44
    -2
    А там шубы тоже будут?
    Ссылка
    tima fialko
    online
    tima fialko, 04.09.2021 19:36
    +1
    Заслужено!
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