Украинская бригада арбитров во главе с Катериной Монзуль доверили обслуживать матч отбора ЧМ-2022 в группе J между Румынией и Лихтенштейном.
Матч состоится 5 сентября.
Румыния в группе занимает 4-е место с 6 очками, а Лихтенштейн последний без набранных пунктов.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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