Александр КАРАВАЕВ: «После игры с Казахстаном сели и поговорили»

29-летний футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Караваев рассказал, как команда отреагировала на неудачную игру в Казахстане (2:2).

«Мы — профессионалы. Сразу после игры с Казахстаном в раздевалке сели и поговорили. Тренер сказал, что нужно переключаться на следующий матч, потому что очень мало времени. С того дня мы готовились к сборной Франции», — сказал Караваев.

Матч Украина — Франция состоится в Киеве на НСК «Олимпийский» в субботу, 4 сентября, в 21:45 по киевскому времени.