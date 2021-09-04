Александр КАРАВАЕВ: «После игры с Казахстаном сели и поговорили»

Затем сборная Украины переключилась на поединок против Франции

  • 04.09.2021 17:50
  • 580 просмотров
  • 5 комментариев
Александр КАРАВАЕВ: «После игры с Казахстаном сели и поговорили»
© УАФ. Александр Караваев

29-летний футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Караваев рассказал, как команда отреагировала на неудачную игру в Казахстане (2:2).

«Мы — профессионалы. Сразу после игры с Казахстаном в раздевалке сели и поговорили. Тренер сказал, что нужно переключаться на следующий матч, потому что очень мало времени. С того дня мы готовились к сборной Франции», — сказал Караваев.

Матч Украина — Франция состоится в Киеве на НСК «Олимпийский» в субботу, 4 сентября, в 21:45 по киевскому времени.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
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    анDрей
    анDрей, 04.09.2021 18:13
    0
    Каравай о чем говорить,ты слабейшей звено в механизме,наберись мужества,уйди со сборной.За Киев потом будем говорить
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    BekXan
    BekXan, 04.09.2021 18:06
    0
    Говорить нада до Казахстана и пустить Лужного с битой на перерыв только так вы понимаете.
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    inspekcha85
    online
    inspekcha85, 04.09.2021 18:03
    0
    Говоруны бл...,кого ж обыгрывать тогда если не Казахстан.Финны спокойно вам показали сегодня как это нужно делать.Попробуйте только обосраться ...
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    Primovocatus
    Primovocatus, 04.09.2021 18:02 (изменен)
    -1
    А надо готовить к решающим матчам против БиГ и Суоми. Какой смысл лечь костьми ради ничьи с франками и продуть остальным? Тут уже 1 очко не спасает. Надо 9 от БиГ и Суоми.
    А финны уже вторые, даже в случае нашей ничейки сегодня.
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    Nordenus
    Nordenus, 04.09.2021 18:02
    0
    Надеюсь в первую очередь поговорили именно с тобой Каравай!
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