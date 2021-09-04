ОФИЦИАЛЬНО: Радамель Фалькао — игрок Райо Вальекано

35-летний колумбийский нападающий Радамель Фалькао подписал контракт с испанским клубом «Райо Вальекано», который выступает в Ла Лиге. Фалькао перешел в «Райо Вальекано» в качестве свободного агента.

На протяжении карьеры Фалькао выступал за «Лансерос Бояку», «Ривер Плейт», «Порту», мадридский «Атлетико», «Монако», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Последним клубом футболиста был турецкий «Галатасарай», цвета которого Радамель защищал с сентября 2019 года по сентябрь 2021 года. В минувшем сезоне Фалькао провел за «Галатасарай» 18 матчей во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Контракт Радамеля с «Райо Вальекано» рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €2,2 миллиона.

В активе Фалькао 91 матч за сборную Колумбии, где он забил 35 мячей.