ОФИЦИАЛЬНО: Радамель Фалькао — игрок Райо Вальекано

35-летний колумбийский нападающий Радамель Фалькао подписал контракт с испанским клубом «Райо Вальекано», который выступает в Ла Лиге. Фалькао перешел в «Райо Вальекано» в качестве свободного агента.
На протяжении карьеры Фалькао выступал за «Лансерос Бояку», «Ривер Плейт», «Порту», мадридский «Атлетико», «Монако», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
Последним клубом футболиста был турецкий «Галатасарай», цвета которого Радамель защищал с сентября 2019 года по сентябрь 2021 года. В минувшем сезоне Фалькао провел за «Галатасарай» 18 матчей во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 2 результативные передачи.
Контракт Радамеля с «Райо Вальекано» рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €2,2 миллиона.
В активе Фалькао 91 матч за сборную Колумбии, где он забил 35 мячей.
🎥 ⚡️ Rayistas, @FALCAO tiene un mensaje para vosotros... 🐅 pic.twitter.com/bDqVmQDa0q— Rayo Vallecano (@RayoVallecano) September 4, 2021
Источник — ФК Райо Вальекано
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