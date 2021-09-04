ОФИЦИАЛЬНО: Радамель Фалькао — игрок Райо Вальекано

Известный форвард продолжит карьеру в испанском клубе

  • 04.09.2021 16:24
  • 431 просмотр
  • 0 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО: Радамель Фалькао — игрок Райо Вальекано
© Getty Images/Global Images Ukraine

35-летний колумбийский нападающий Радамель Фалькао подписал контракт с испанским клубом «Райо Вальекано», который выступает в Ла Лиге. Фалькао перешел в «Райо Вальекано» в качестве свободного агента.

На протяжении карьеры Фалькао выступал за «Лансерос Бояку», «Ривер Плейт», «Порту», мадридский «Атлетико», «Монако», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Последним клубом футболиста был турецкий «Галатасарай», цвета которого Радамель защищал с сентября 2019 года по сентябрь 2021 года. В минувшем сезоне Фалькао провел за «Галатасарай» 18 матчей во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Контракт Радамеля с «Райо Вальекано» рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €2,2 миллиона.

В активе Фалькао 91 матч за сборную Колумбии, где он забил 35 мячей.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Райо Вальекано

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности