Вячеслав СВИДЕРСКИЙ: «Сборной Украины нужно прыгнуть выше головы»

Специалист поделился ожиданиями от поединка «сине-желтых» против Франции

  • 04.09.2021 14:55
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Вячеслав СВИДЕРСКИЙ: «Сборной Украины нужно прыгнуть выше головы»
© УАФ

Бывший футболист сборной Украины Вячеслав Свидерский поделился ожиданиями от поединка отбора на ЧМ-2022 Украина — Франция.

«После осечки в поединке со сборной Казахстана «сине-желтым» будет сложно в психологическом плане. Играть против не самой сильной сборной и упустить победу в компенсированное время, честно говоря, это обидно и необъяснимо. Тот момент вообще ничего не предвещал. Шел обычный заброс, но случились такие детские ошибки в обороне… Эта наша болезнь, когда думаешь, вот, мол, она — победа, но секундная потеря концентрации — и все пропало.

Чтобы сборной Украины достичь положительного результата в матче с одной из сильнейших команд мира, нужно будет прыгнуть выше головы, сыграть на 200% своих возможностей. Возможно ли это? Думаю, да, но только, наверное, не в нынешнем случае.

В лучшем случае нас ждет борьба за второе место. На сегодняшний день нам сложно конкурировать с французами. Уровень футболистов там на порядок выше, поэтому ставлю на победу гостей. 1:3», — считает Свидерский.

Матч Украина — Франция состоится в Киеве на НСК «Олимпийский» в субботу, 4 сентября, в 21:45 по киевскому времени.

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Источник — zbirna.com

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