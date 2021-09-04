Довбик не сыграет за Днепр-1 против Шахтера

24-летний нападающий «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик пока что тренируется по индивидуальной программе.
Форвард днепрян, скорее всего, не успеет восстановиться после повреждения ребра к календарному поединку чемпионата УПЛ с «Шахтером», который состоится в субботу, 11 сентября.
По имеющейся информации, бомбардир должен вернуться в строй в середине сентября, и тогда он сможет сыграть в матче 8-го тура УПЛ с «Вересом».
«Днепр-1» занимает в чемпионате УПЛ третье место, набрав 13 очков.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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